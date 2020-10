Ce qu'il vaut mieux connaître avant de parler de Sainte-Sophie

Il est un peu agaçant de voir les médias découvrir subitement certains sujets, dont ils font une « nouveauté » simplement parce qu'ils sont nouveaux pour eux. Il en est ainsi la restitution de Sainte-Sophie au culte musulman, ce 11 juillet 2020. Erdogan franchirait pour l'occasion un pas important dans la destruction de la laïcité instaurée par Atatürk, laissant entendre, comme chaque fois, qu'avant Erdogan tout était pour le mieux, la Turquie étant bien entendu, comme le veut une certaine légende du XX e siècle, « le seul pays musulman laïque », et Atatürk étant perçu, encore et toujours, comme le modernisateur, celui qui a extrait la Turquie de l'obscurantisme.

On ne le dira jamais assez : Atatürk est celui qui a entériné le génocide des Arméniens (1915) et les premières expulsions de chrétiens orthodoxes (1914, puis 1923), il est celui qui a fondé une république prétendument laïque mais seulement alors qu'elle avait été « débarrassée de ses éléments allogènes » (l'expression est de son ami l'anthropologue suisse Eugène Pittard). « Allogènes », c'est-à-dire non musulmans. Il faut rappeler encore que tous les « échanges de population » et autres expulsions de masse de l'époque, que ce soit avant ou après l'instauration de la république, étaient fondés sur des critères religieux et non linguistiques ou « ethniques ». Ainsi, lors du « Grand Échange » de 1923 ont été expulsés d'Anatolie vers la Grèce les « Grecs » qui en réalité étaient des orthodoxes turcophones, et expulsés des Balkans vers l'Anatolie les « Turcs », en réalité Bosniaques et Epirotes musulmans qui ne parlaient pas un mot de turc.

Bref, la république de 1923 a été créée comme la maison commune des musulmans de la région. Le processus a été complété, comme chacun sait, par des pogroms anti-juifs en 1934, l'expulsion massive des orthodoxes d'Istanbul (c'était alors encore une ville « grecque ») entre 1955 et 1964, et enfin l'expulsion des orthodoxes du nord de Chypre, manu militari , en 1974. En ce 25 e anniversaire de Srebrenica, il est bon de rappeler que la Turquie a perpétré un parfait nettoyage ethnique tout au long du XX e siècle, y compris par génocide.

En 1935, la transformation de Sainte-Sophie en musée par Atatürk n'est donc qu'un petit jouet, un hochet, comme d'autres mesures, agité pour abuser les Occidentaux naïfs qui ont oublié tout le reste, tout ce que j'ai énuméré ci-dessus, grâce à ce geste qualifié aujourd'hui d' « apaisant », de « moderne » et que sais-je encore.

La passion actuelle des médias pour Sainte-Sophie me met en rage et voici pourquoi : en 1974, juste après l'invasion du nord de Chypre, l'armée turque et les milices d'extrême-droite qui l'accompagnaient ont réalisé un immense « travail », à la main s'il vous plaît, à coups de masses. Il s'agit de la destruction systématique – et souvent de la profanation - de toutes les tombes de tous les cimetières orthodoxes du nord de l'île, dont les Chypriotes grecs avaient été expulsés – une sorte de génocide des morts. Et je ne parle même pas de la profanation des églises. S'agissant des cimetières, c'est un crime anthropologique majeur, perpétré froidement, jamais dénoncé par les Européens pointilleux sur les questions de « laïcité ». Nous avons visité et photographié ces cimetières de la désolation au cours de nos investigations entre 1995 et 2005. Vous pouvez aller les voir. Nous en avons fait un chapitre entier de notre livre Taksim, des articles, des interventions lors de colloques. Mais cela n'a jamais soulevé de scandale. Car la « Turquie laïque » est notre alliée. [Le chapitre en question est accessible par ce lien ].

Amis journalistes, analystes et commentateurs, Recep Tayyip Erdogan ne représente absolument pas une rupture par rapport aux gouvernements « laïques » qui l'ont précédé. Tout simplement, il est au bout d'une chaîne, d'un processus qui a commencé vers 1950. Déjà dans les années 1990, les dirigeants, civils ou militaires, y compris laïques, ne se gênaient pas pour faire la prière musulmane au cours de cérémonies officielles. Après le coup d'Etat de 1980, les généraux qui ont gouverné le pays – généraux d'une armée dite à l'époque « gardienne de la laïcité » - ont rendu l'enseignement religieux (musulman sunnite, cela va sans dire) obligatoire et le récit historique enseigné aux écoliers a été conçu pour que le sentiment d'appartenance soit à la fois turc et musulman. C'est le début de la mise en œuvre de la « synthèse turco-islamique ». En 1956, le premier ministre Adnan Menderes avait proclamé « La nation turque est musulmane » et aucun dirigeant, fût-il laïque, ne l'a contredit par la suite.